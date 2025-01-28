Altay\'da Caner Baycan Futbola Dönmenin Mutluluğunu Yaşadı

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 2-1 yenerek 4 haftalık mağlubiyet serisini sonlandıran ve kümede kalma umutlarını koruyan Altay'da sol kanat Caner Baycan, uzun süren çapraz bağ sakatlığının ardından futbola dönmenin mutluluğunu yaşadı. Siyah-beyazlı kulüpte 2022'de profesyonel olduktan sonra 2022-23 sezonunda 1'inci Lig'de 2 kez şans bulan 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon aynı ligde 15 karşılaşmada görev yaptı. Son resmi maçına 13 Nisan 2024'te 1'inci Lig'de iç sahada oynanan Çorum FK karşısında çıkan Caner, geçen pazar Ankaraspor randevusunda 77'nci dakikada oyuna girdi.

Genç futbolcu 289 gün sonra forma giymenin sevincini yaşadı. Transfer yasağı bulunan ve devre arasında orta saha oyuncusu Enes'in sözleşmesini feshedip takımdan ayrılmasıyla kadrosunda kayıp yaşayan Altay'da Caner'in sahalara dönmesi teknik ekibin yüzünü güldürdü. Öte yandan kritik Ankaraspor galibiyeti sonrası teknik direktör Gökhan Karaaslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öğrencilerini tebrik ederek, "Takımımla gurur duyuyorum. Onurlu, güçlü ve cesur mücadelelerinden dolayı hepsini kutluyorum" ifadelerine yer verdi.