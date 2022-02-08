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Altay'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Altay'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

08.02.2022 17:07
Altay'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Altay, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Altay, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Altay, 11 Şubat Cuma günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Saat 19.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde Altay'da hazırlıklar sürüyor. Siyah-beyazlılar, bugün öğle saatlerinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde bir antrenman daha gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, taktik çalışma yaparak idmanı tamamladı. - İZMİR

Altay'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor
Altay'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor
Altay'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor
Altay'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

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Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Altay, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altay'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor


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