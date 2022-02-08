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Altay'da Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor - Son Dakika

Altay'da Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor

08.02.2022 17:43
Altay'da Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de 11 Şubat Cuma günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Altay, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de 11 Şubat Cuma günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Altay, hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda koşunun ardından pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Antrenmanın ardından Özbalta ile takım kaptanlarından Özgür Özkaya'nın doğum günü, teknik heyet ve futbolcular tarafından kutlandı.

Altay, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Altay, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay'da Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor - Son Dakika Spor


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