Altay'da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Altay'da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

19.10.2022 17:40
Altay'da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

Altay, Spor Toto 1. Lig'de Erzurumspor FK'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Altay, Spor Toto 1. Lig'de Erzurumspor FK'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Spor Toto 1. Lig'in 10. hafta maçında Altay, Erzurumspor FK'yı konuk edecek. 22 Ekim Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşma öncesinde Altay'da hazırlıklar bugün yapılan antrenmanla başladı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde öğle saatlerinde yapılan antrenmanda futbolcular ısınma çalışmasının ardından pas gerçekleştirdi. İdman şut çalışmasıyla sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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