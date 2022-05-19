Altay'da genel kurul zamanı - Son Dakika
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Altay'da genel kurul zamanı

19.05.2022 13:56
Altay'da genel kurul zamanı

SPOR Toto Süper Lig'de küme düşen Altay'ın 28 Nisan'da organize edilip yarıda kalan olağanüstü genel kurulu yarın tamamlanacak.

SPOR Toto Süper Lig'de küme düşen Altay'ın 28 Nisan'da organize edilip yarıda kalan olağanüstü genel kurulu yarın tamamlanacak. İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Sempozyum Salonu'ndaki kongrenin devamı saat 17.30'da başlayacak. Dernekler Kanuna göre sadece 28 Nisan'daki olağanüstü genel kurula katılan dernek üyeleri yarınki kongrede yer alıp oy kullanabilecek. Üç kupa kazandırdığı Altay'ın Süper Lig'de asansör takım olmasını önleyemeyen Özgür Ekmekçioğlu başkanlığındaki yönetimin görevini bıraktığı kulüpte toplam borcun 371 milyon TL olduğu açıklanmıştı.

MUSTAFA DENİZLİ'NİN KARARI BEKLENİYOR

Siyah-beyazlılarda geçen hafta camia büyüklerinin gerçekleştirdiği zirvede ismi başkan adaylığı için ön plana çıkan kulübün efsane ismi Mustafa Denizli'nin bugün kongreye 1 gün kala başkan adayı olup olmayacağını resmen açıklaması bekleniyor. İş insanı İbrahim Akman'la birlikte hareket eden Mustafa Denizli'nin ağır borç yükü nedeniyle göreve sıcak bakmadığı ileri sürüldü. Sezon bitmeden 5 oyuncusuyla yollarını ayıran Altay'da transfer yasağının sürmesi ve mevcut kadrodaki 14 futbolcunun sözleşmesinin sona erecek olması keyifleri iyice kaçırdı. Futbolcuların kulüpte kalmak için yüksek ücretler talep ettiği iddia edildi. Mustafa Denizli'nin aday olmaması durumunda kimin başkanlık koltuğuna oturacağı merak konusu oldu.NADERİ'YE SON ÖDEME GÜNÜ YARIN

Altay'da 28 Nisan'daki kongrenin yarıda kalmasıyla yönetim yetkilerini devralan Kongre Divan Kurulu, İranlı sol bek Mohammad Naderi'ye yarın ödeme yapılması gerektiğini duyurdu. Sözleşmesini tek taraflı fesheden Polonyalı kaleci Mateusz Lis'in verdiği sözü tutmadığını açıklayan Kongre Divanı, yarın Naderi'ye 188 bin Euro ödeme yapılmaması halinde futbolcunun sözleşmesini feshedeceğini bildirdi. Altay'da yarıda kalan kongre sonrası Rodriguez, Björkander ve Murat Akça'ya ödeme yapılmıştı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

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