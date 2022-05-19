Altay'da Mustafa Denizli aday olmuyor - Son Dakika
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Altay'da Mustafa Denizli aday olmuyor

19.05.2022 16:31
Altay'da Mustafa Denizli aday olmuyor

Altay'da yarın gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi ismi başkan adaylığı için ön plana çıkan Mustafa Denizli, yaptığı yazılı açıklamayla kongrede aday olmayacağını ifade etti.

Altay'da yarın gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi ismi başkan adaylığı için ön plana çıkan Mustafa Denizli, yaptığı yazılı açıklamayla kongrede aday olmayacağını ifade etti.

Altay'da yarın yapılacak olağanüstü genel kurulda aday olmasına kesin gözüyle bakılan Mustafa Denizli, yaptığı yazılı açıklamayla Altay camiasına seslendi. Bugüne kadar olan sessizliğimiz, omuzlarımızda sizlerin bize duyduğu güvenin hakkını vererek, Altay'a hizmet hevesimizi son ana kadar mümkün kılabilmek içindi diyen Denizli, açıklamasında, "Altay'ımızın bu zorlu süreci atlatabilmesi, yeni bir gelecek planlanması hayali ve hedefi ile güçlü bir yönetim, yeni bir yapılanmayı mümkün kılmak için haftalardır var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isteriz. Bu süreçte bizlerle bu ülküyü, camiamıza duydukları gönül bağı ile hayata geçirme gayretinde olan geçmiş dönem başkanlarımız, yüksek divan kurulu üyelerimiz ve geçmiş dönem yöneticilerimizin de her an bizlerle çalıştıklarını bilmenizi isteriz. Süreçte Altaylılık duruşu ve kalbi bağlılığı ile her adımda yanımızda olan, sonuçtan bağımsız, hiç hesapsız maddi tüm olanaklarını bu uğurda sorgusuz kullanmaya hazır herkese sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Süreçle ilgili yaşadıkları ve yaptıkları konusunda bilgiler veren Denizli, "Gece gündüz, uykusuz ama umudu kaybetmeden, çalınmadık kapı, başvurulmadık merci kalmadan, hukuki açmazlarımızı bertaraf edebileceğimiz her yolu denedik. Rasyonel olmadığını bilmemize rağmen, yüreğimizi, bilgimizi, elimizde olan her imkanı seferber ederek yeni yollar bulmaya çalıştığımızı lütfen biliniz. Velakin Altay'ımız salt maddi açmazlarla boğuşmamaktadır. Maddi açmazların ortadan kaldırılması durumunda dahi hukuken engellere takılmıştır. FIFA tarafından koyulan ikinci dönem transfer yasağı ve mevcut futbolcuların neredeyse tamamının sözleşmelerinin bu sene bitmiş olması, gelecek sene için bir takım kurabilme ihtimalini dahi neredeyse imkansız kılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Mustafa Denizli, Ahmet Çoker ve İbrahim Akman imzasıyla paylaşılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hayatlarımızı askıya alarak, her zorlukla mücadele etmeye hazır olan bizler, başarının sonuç odaklı değil, tam bir takım çalışması ile ve bir camia bütünleşmesi ile taraftarından çalışanına kadar aynı amacı arzulayarak yakalayacağımızı biliyoruz. Bu uğurda hangi kademede olursak olalım inancımızı ortaya koyacak heves ve yüreğe sahip olduğumuzdan emin olabilirsiniz. Ancak sizlerle sadece bir kısmını paylaştığımız şartlardan ötürü, bu aşamada herhangi bir görevin sizler ve bizler adına tatminkar olamayacağı endişesindeyiz. Günlerdir bizlerle inancımızı,ülkümüzü, hedefimizi paylaşan fedakar Altaylı dostlarımıza, ne olursa sevgisini esirgemeyen siz değerli Altaylılara yeniden teşekkür ederken, bunun bir veda olmadığını bilmenizi isteriz. Altay Altaylılarındır."

(Ali Gözeten/İHA)

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Kaynak: İHA

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