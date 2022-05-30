Altay'da Rodriguez için son gün - Son Dakika
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Altay'da Rodriguez için son gün

30.05.2022 12:04
Altay'da Rodriguez için son gün

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sezonun sona ermesiyle kulübe veda eden Şilili Martin Rodriguez'e yarına kadar 220 bin Dolar ödeme yapılması gerekiyor.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sezonun sona ermesiyle kulübe veda eden Şilili Martin Rodriguez'e yarına kadar 220 bin Dolar ödeme yapılması gerekiyor. Siyah-beyazlılar, bu ödemeyi yapmaması halinde hem futbolcuyla davalık olacak hem de Şilili oyuncudan 80 bin Euro kazanma fırsatını kaçıracak. Altay, Rodriguez'in son taksidini de öderse tecrübeli oyuncu kulüpten ayrılmak için 300 bin Euro getirmek zorunda kalacak. Talipleri olan sol kanat oyuncusuna ödenecek para için yönetim kaynak arayışında. Rodriguez, parası ödenirse üstüne 80 bin Euro ekleyerek serbest kalma hakkı kazanacak.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altay'da Rodriguez için son gün - Son Dakika


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