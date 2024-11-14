Altay'da Sakatlar Karşısında Zorlu Maç

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde zirve takipçisi Sarıyer'le oynayacağı karşılaşmaya odaklanan düşme hattındaki Altay'da sakatlıklar can sıktı. Siyah-beyazlı takımda toplam 7 futbolcunun sakatlıkları nedeniyle tedavi gördüğü açıklandı. Geçen sezon sakatlanıp çapraz bağ ameliyatı olan Caner Baycan ve bu sezon öncesi aynı sakatlığı yaşayan Ali Solmaz'ın yanı sıra Ceyhun Gülselam'ın darbeye bağlı aşil tendonu sakatlığı, Özgür Özkaya'nın darbeden kaynaklı omurgasında hasar, Deniz Kadah'ın kasık bölgesinde yırtık, Mehmet Gündüz'ün omzunda kırık ve çıkık, Mehmet Nur Kaymaz'ın ise adale yırtığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi. İzmir temsilcisinde bu 7 futbolcu forma giyemeyecek.