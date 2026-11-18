Altay'da Sefa arka adalesindeki yırtık nedeniyle 5 hafta takımdan ayrı kalacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altay'da sakatlıklar düşme hattına yaklaşan takımın keyfini kaçırdı. Bursa Yıldırım SK maçında sakatlanan stoper Sefa'nın arka adalesinde yırtık bulunduğu ve 5 hafta takımdan ayrı kalacağı, Caner'in ise 6 hafta forma giyemeyeceği bildirildi.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta art arda aldığı mağlubiyetlerle düşme hattına yaklaşan Altay'da son dönemde yaşanan sakatlıklar keyifleri kaçırdı. Siyah-beyazlılarda son olarak iç sahada 1-0 mağlubiyetle sonuçlanan Bursa Yıldırım SK karşılaşmasında ilk yarı sonunda oyundan çıkmak zorunda kalan stoper Sefa'nın arka adalesinde yırtık olduğu ve 5 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.
Üst adalesindeki yırtık nedeniyle kadroda yer almayan sol kanat Caner'in ise 6 hafta forma giyemeyeceği bildirildi. Yine üst adale sakatlığı nedeniyle 2 haftadır kadroya alınmayan sağ bek Mert'in tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Dizinde ödem olan stoper Yunus Efe'nin ise dizinden sıvı alınarak görev yaptığı ifade edildi.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?