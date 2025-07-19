Altay'da Yatırımcı Kaosu: Heyal Çekildi - Son Dakika
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Altay'da Yatırımcı Kaosu: Heyal Çekildi

19.07.2025 13:29
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Altay'da 1 milyon dolarlık destek vaat eden yatırımcı Vahdettin Heyal, genel kurul süreci nedeniyle çekildi.

TFF 3'üncü Lig'e 1,2 milyar TL'ye yakın borç yüküyle düşen Altay'da futbol takımına talip olan yatırımcı Vahdettin Heyal'in çekildiğini açıklaması kulüpte kaosa neden oldu. Başkan Yüksel Gürüz'ün göreve geldiği 28 Mayıs'tan bu yana yönetime finans desteği veren Heyal, çekilse de söz verdiği 1 milyon dolarlık desteğin kalan kısmını sponsorluk olarak vereceğini açıkladı. Siyah-beyazlılarda futbol takımının yarışmacı haklarının devredilmesi için kurulan Büyük Altay 1914 A.Ş'nin hisselerini devralan Heyal, "Üzerime devredilen şirketin hisselerini istedikleri zaman istedikleri kişi ya da kişilere devretmeye hazırım" mesajı verdi.

Şirketleşme komisyonunun kendisinden önce şirketi devralan yönetim kurulu üyesi Görkem Gürüz'le yaptığı protokolde yer alan bir madde nedeniyle çekildiğini dile getiren Heyal, "Futbol takımının yarışmacı haklarının yatırımcıya devri konusunda protokole, 'Genel kurulun onayı alınmalı' maddesi eklenmiş. Genel kurul süreci bir ayı bulur, bu süreçte FIFA'ya yapılması gereken ödemeler ve diğer masraflar var. Genel kuruldan onay çıkmama riski var. Bu süreçte neden masrafları üstleneyim?" diye konuştu. Şirketleşme komisyonu üyeleri bu maddenin yeni eklenmediğini, ilk hazırlanan taslakta da yer aldığını dile getirdi.

PUAN SİLME CEZALARI KAPIDA

Altay'ın eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle -12 puan silme cezasıyla karşı karşıya olduğunu dile getiren Vahdettin Heyal, "Genel kurul süreci beklenirse puan silme cezalarıyla takımın ligde kalması çok zor. Bu vebali üstüme alamam. Şirketleşme komisyonu yapılan protokolü iptal etmeli. Çünkü ileride dava açma hakları bulunuyor" mesajı verdi. Heyal, kongrede sözü geçen sponsor desteklerinin de kendisi olmadan gerçekleşmeyeceğini ifade etti. Şirketleşme komisyonu üyeleri ise yarışmacı hakların devri için artık sürecin yönetim kurulu ve yatırımcı arasında yapılacak devir protokolüne bağlı olduğunu, hazırladıkları taslağın önem taşımadığını savundu.

BAŞKAN GÜRÜZ GÖREVİNİN BAŞINDA

Altay'da yatırımcı Vahdettin Heyal'in desteğini alarak kongre öncesi başkanlığa aday olan ve koltuğa oturan Prof. Dr. Yüksel Gürüz, görevinin başında olduğunu vurguladı. Gürüz, "Sevgili Altay ailem, kulübümüzün gereksinimleri ve yaşaması için ön şartları tanımladık. Kişisel servetim yetmez ama kulübümün başındayım" şeklinde konuştu. Öte yandan yaşananlar nedeniyle camiadan bir grubun yönetime talip olup kulübü genel kurula götürmek için imza toplama hazırlığında olduğu iddia edildi.

Kaynak: DHA

Vahdettin, Ekonomi, Futbol, Finans, Altay, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Yatırımcı Kaosu: Heyal Çekildi - Son Dakika

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