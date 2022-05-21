Altay'da yeni yönetime tam destek - Son Dakika
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Altay'da yeni yönetime tam destek

21.05.2022 10:49
Altay'da yeni yönetime tam destek

Spor Toto Süper Lig'de tutunamayan Altay'ın dün tamamlanan olağanüstü genel kurulunda kulüp sahipsiz kalmasın diye göreve gelen yeni yönetim taraftarlardan tam destek aldı.

Spor Toto Süper Lig'de tutunamayan Altay'ın dün tamamlanan olağanüstü genel kurulunda kulüp sahipsiz kalmasın diye göreve gelen yeni yönetim taraftarlardan tam destek aldı. Genel kurul üyesi olmalarının yanı sıra Altay taraftarı olarak bilinen Ayhan Dündar başkanlığındaki yönetime sosyal medya üzerinden büyük destek verildi. Altay taraftarları, "Helal olsun sizlere, kulübü sahipsiz bırakmadınız. Sevdamızı kayyuma bırakmayan adam gibi adamlar. Gerçek taraftar kulübe sahip çıkmıştır. Onlara destek olmak boynumuzun borcudur. Kravatlılar gider, atkılılar kalır. Hepiniz birer kahramansınız. Altay Altaylılarındır" mesajları paylaştı.

Camianın önde gelen isimlerinin zorlu süreçte görev almamasına da tepki gösteren Altay taraftarları, "Camia büyükleri nerede? Toplanıp bir yönetim kuramadılar. Elini taşın altına sokmayanlar utansın. Hepimiz anlamış olduk ki kulübümüzde büyükler diye birileri yok. Gerçek Altaylılar taşın altına ellerini değil kafalarını koydular. Altay, Altaylılarla küllerinden doğacak. Kimsenin sorumluluk almak istemediği bu dönemde cesaret sergileyen Altaylılara başarılar diliyoruz. Yandı kurtuluş meşalesi. Elbet bir gün güneş yeniden doğacak, yıldızımız yeniden parlayacak. Bu camia sizi unutmaz, sonsuz teşekkürler" ifadelerine yer verdi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altay'da yeni yönetime tam destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altay'da yeni yönetime tam destek - Son Dakika
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