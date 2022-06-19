Altay'dan kombine atağı - Son Dakika
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Altay'dan kombine atağı

19.06.2022 11:27
Altay'dan kombine atağı

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi maddi kaynak arayışlarını sürdüren Altay'da yönetim 2022-2023 sezonu kombine biletlerini erken satışa çıkardı.

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi maddi kaynak arayışlarını sürdüren Altay'da yönetim 2022-2023 sezonu kombine biletlerini erken satışa çıkardı. Yeni sezon iç saha maçlarını geçen sezon kapılarını açan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayacak siyah-beyazlılar, kombine gelirleriyle finansman sağlamayı planlıyor. Altay'da 97 adet satışa sunulacak VIP B tribün kombine fiyatı 10 bin 250 TL, 425 adet satılacak VIP A-C tribünü 5 bin 250 TL olarak belirlendi. Siyah-beyazlılar, 4 bin 468 adet numaralı tribün kombinesini 545 TL'den, 5 bin 637 adet maraton tribünü kombinesini ise 340 TL'den satışa çıkardı.

Altay yeni sezon için toplam 10 bin 627 adet kombine bilet satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Altaylı taraftarların tüm kombineleri tüketmesi halinde kulüp kasasına 7.5 milyon TL girecek. Haziran ayı için belirlenen bu fiyatların temmuz ve ağustos aylarında güncellenerek yükseltileceği öğrenildi. Son genel kurulda toplam borcu 371 milyon TL olarak açıklanan İzmir temsilcisinde transfer yasağının sürmesi nedeniyle kadrodaki sözleşmeleri sona eren oyuncuları elinde tutmayı hedefleyen yönetim, kombine gelirlerinin yanı sıra yardım kampanyası düzenleyerek gelir elde etmeyi planlıyor.


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Kaynak: DHA

Alsancak, Altay, Spor, Son Dakika

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