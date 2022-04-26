Altay'dan "Süper Lig tescil edilmesin" talebi - Son Dakika
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Altay'dan "Süper Lig tescil edilmesin" talebi

26.04.2022 13:57
Altay'dan "Süper Lig tescil edilmesin" talebi

SPOR Toto Süper Lig'de bitime 4 hafta kala kümede kalma barajının 10 puan gerisinde yer alan Altay'da yönetim kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada ligin bu yıl tescil edilmemesi gerektiğini dikkat çekildi.

SPOR Toto Süper Lig'de bitime 4 hafta kala kümede kalma barajının 10 puan gerisinde yer alan Altay'da yönetim kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada ligin bu yıl tescil edilmemesi gerektiğini dikkat çekildi. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden, "Gün, Türk Futbolundaki Ahlak Meşalesini Yeniden Yakma Günü" başlığıyla yapılan açıklamada, "Türk futbolunda adalet, saygınlık, hakkaniyet, liyakat ve hukuk isteyen bu sese kulak verin. TFF Başkanı ve MHK Başkanı'nın istifa ettiği, 13 hakemin el çektirildiği, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'in '8 Mart 2022 tarihi sonsuza kadar Türk hakemliğinde kara bir sayfa olarak kalacak' diyerek görevi bıraktığı bir ligi hangi hak, hukuk ve adalet duygusuyla tescil edeceksiniz?" denildi.

Altay'ın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Tam 13 farklı maçta aleyhimize çalınan düdükler nedeniyle puanları elinden alınan Büyük Altay'ımızın hakkını nasıl ödeyeceksiniz? Türk futboluna kaybettirdiğiniz güven duygusunu nasıl geri kazandıracaksınız? Kamuoyunun vicdanı olarak sesleniyoruz size. Derdimiz düşmek kalmak değil, bunlar geçici. Biz Büyük Altay'ız asla vazgeçmeyiz. Fakat adalet ve güven duygusunu yitirmiş bir kulüp olmak istemiyoruz. Bu düzenin bir parçası olmadığımızı haykırmak için yazıyoruz size. Derdimiz, şampiyonluğu hak eden Trabzonspor değil. Ancak geri kalan diğer tüm kulüplerin haklarını da teslim etmek zorundasınız. Türk futbolunda bembeyaz bir sayfa açacak güç ve yetkiniz var, inancınız da olsun."


- İzmir
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'dan 'Süper Lig tescil edilmesin' talebi - Son Dakika


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