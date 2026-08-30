Altay, deneyimli futbolcularla masaya oturuyor - Son Dakika
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Altay, deneyimli futbolcularla masaya oturuyor

Altay, deneyimli futbolcularla masaya oturuyor
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Altay, kadrosunu genç yeteneklerle güçlendirirken, kaptanlarıyla sözleşme görüşmeleri yapıyor.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay yeni sezona geçen yıldan kalan altyapı patentli oyuncuları ve U19 ile U17 takımındaki gençlerinden kurulu kadrosuyla hazırlanırken, gözler kaptanlara çevrildi. Siyah-beyazlılar 38 yaşındaki sol bek Özgür Özkaya, orta saha Ceyhun Gülselam ve 40 yaşındaki golcü Deniz Kadah'la bir kez daha masaya oturacak. İzmir ekibi ile sözleşmesi sona eren 3 futbolcuyla henüz anlaşma sağlanamazken, futbolcuların aktif futbol yaşamlarına da devam edip etmeyeceği belirsiz. Eski borçlarından dolayı 5 yıldır transfer yasağı olan ve bu periyotta Süper Lig'den 3'üncü lige düşen Altay'da yönetimin deneyimli isimlerin takıma dönmesi için tekliflerini sunduğu ve oyunculardan cevap beklediği bildirildi.

GENÇLERE TAM NOT

Karşıyaka ile oynanan özel maçı 2-1 kaybeden Altay'da genç futbolcuların performansı ve hırsı ise beğeni topladı. Altay, 17-18 yaş ortalamasına sahip oluşumuyla, yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi vercek Karşıyaka'ya karşı karşı iyi bir oyun sergiledi. Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür'ün de siyah-beyazlıların gelecek vaat eden bir performans sergilediğini ve yeni sezona hazır olduğunu Altaylı yetkikilelere söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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