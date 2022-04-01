Altay evinde Antalya sınavında - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay, 31'inci haftada yarın evinde son haftaların formda ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Milli ara öncesi son olarak deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a son anlarda 2-1 mağlup olan İzmir temsilcisi taraftarının önünde kazanarak iç sahada 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Antalyaspor ise 8 haftalık namağlup serisini sürdürmeye çalışacak.

Altay'da bu sezon 4'üncü teknik adam olarak göreve getirilen Sinan Kaloğlu hem teknik direktörlük kariyerinin hem de siyah-beyazlı takımın başındaki ilk maçına çıkacak. Ligde son 8 maç öncesi 29 puanla kümede kalma barajının 6 puan gerisinde 17'nci sırada yer alan Altay, 41 puanı bulunan 10'uncu basamaktaki rakibini yenerek lige tutunma umutlarını korumak istiyor. Siyah-beyazlılarda dizinden sakatlanarak sezonu kapatan santrfor Deniz Kadah ile sarı kart cezalısı ön libero Poko kadroda yer almayacak.