Altay evinde Antalya sınavında - Son Dakika
Üye Girişi

Altay evinde Antalya sınavında

01.04.2022 11:28
Altay evinde Antalya sınavında

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay, 31'inci haftada yarın evinde son haftaların formda ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay, 31'inci haftada yarın evinde son haftaların formda ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Milli ara öncesi son olarak deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a son anlarda 2-1 mağlup olan İzmir temsilcisi taraftarının önünde kazanarak iç sahada 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Antalyaspor ise 8 haftalık namağlup serisini sürdürmeye çalışacak.

Altay'da bu sezon 4'üncü teknik adam olarak göreve getirilen Sinan Kaloğlu hem teknik direktörlük kariyerinin hem de siyah-beyazlı takımın başındaki ilk maçına çıkacak. Ligde son 8 maç öncesi 29 puanla kümede kalma barajının 6 puan gerisinde 17'nci sırada yer alan Altay, 41 puanı bulunan 10'uncu basamaktaki rakibini yenerek lige tutunma umutlarını korumak istiyor. Siyah-beyazlılarda dizinden sakatlanarak sezonu kapatan santrfor Deniz Kadah ile sarı kart cezalısı ön libero Poko kadroda yer almayacak.


YORUMLAR
500
Antalyaspor, yarın Altay'a konuk olacak Antalyaspor, yarın Altay'a konuk olacak Antalyaspor, Altay karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti Antalyaspor, Altay karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Alsancak, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay evinde Antalya sınavında - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:11 İngiltere'den Adana'ya gelen çöpler tepkiye neden olmuştu! Bakanlık: Tehlike sınırında değil!
11:09 Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz?
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 11:38:09. #1.12#
SON DAKİKA: Altay evinde Antalya sınavında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement