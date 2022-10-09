Altay evinde Çaykur Rizespor'a karşı - Son Dakika
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Altay evinde Çaykur Rizespor'a karşı

09.10.2022 11:41
Altay evinde Çaykur Rizespor'a karşı

Spor Toto 1'inci Lig'de oynadığı 7 maç sonunda topladığı 6 puanla düşme hattında yer alan Altay, yarın 6 maçta 9 puan toplayan Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de oynadığı 7 maç sonunda topladığı 6 puanla düşme hattında yer alan Altay, yarın 6 maçta 9 puan toplayan Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak 8'inci haftanın kapanış mücadelesinde Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

Müsabakanın bilet fiyatları maraton ve misafir tribünü 35, numaralı 80, VIP A-C 500, VIP B 1000 TL olarak belirlendi. Altay'da sarı kart cezalısı Björkander ve tedavisi süren Deniz forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılar, zorlu 90 dakikadan 3 puanla ayrılarak ligdeki 2'nci galibiyetini almayı hedefliyor.


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Kaynak: DHA

Rizespor, Denizli, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay evinde Çaykur Rizespor'a karşı - Son Dakika

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