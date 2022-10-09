Müsabakanın bilet fiyatları maraton ve misafir tribünü 35, numaralı 80, VIP A-C 500, VIP B 1000 TL olarak belirlendi. Altay'da sarı kart cezalısı Björkander ve tedavisi süren Deniz forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılar, zorlu 90 dakikadan 3 puanla ayrılarak ligdeki 2'nci galibiyetini almayı hedefliyor.

Kaynak: DHA

Rizespor, Denizli, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Altay evinde Çaykur Rizespor'a karşı - Son Dakika

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