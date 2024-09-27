Altay-Fethiyespor Maçı Öncesi İstatistikler

Spor

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde Fethiyespor'la karşılaşacak Altay, rakibiyle şimdiye kadar oynadığı 3 resmi maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Altay bu müsabakalarda 2 galibiyet alırken, 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Fethiyespor'la tarihinde ilk kez 1 Kasım 2012'de Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, o müsabakada 89'uncu dakikada Halil Yılmaz'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. İki takım 2017-18 sezonunda yine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta birbirlerine rakip oldu.

O sezon İzmir'de oynanan karşılaşmada Fethiyespor, 12'nci dakikada Onur Garip'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole halen takımda yer alan 43 yaşındaki Murat Uluç'un penaltı golüyle yanıt vererek skoru 1-1'e getiren Altay, 90+4'üncü dakikada İhsan Furkan Deniz'in golüyle galibiyete uzandı: 2-1. İkinci devrede Fethiye'de oynanan randevuda ise ev sahibi ekip 46'ncı dakikada Anıl Taşdemir ile öne geçti. Altay, 73'üncü dakikada penaltıdan Muharrem Ozan Cengiz ile golü bulup 1 puana razı oldu: 1-1.