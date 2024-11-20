ALTAY Futbol Şubesinde Yeni Yönetim Yapılanması

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ALTAY'ın futbol şubesini devralmak için siyah-beyazlılarla prensip anlaşmasına varan Vahdettin Heyal, resmi işlemler sona erdikten sonra şirket ve kulüp yönetimini camianın iki önemli ismi olan Prof. Dr. Yüksel Gürüz ile Prof. Dr. Ahmet Çoker'e teslim etmeyi planladıklarını açıkladı. Futbolu yönetecek şirketten sorumlu ismin Yüksel Gürüz, diğer branşların yönetileceği kulüpten sorumlu ismin ise Ahmet Çoker olacağını söyleyen Vahdettin Heyal, "Altay camiasının bildiği güvenilir isimlerle profesyonel bir yönetim oluşturulacak. Kurumsal iletişim, satış pazarlama, profesyonel takım ve altyapıyı işi bilen uzmanlar yönetecek

Altay'ın sıradan bir kulüp olmayacağını, çok profesyonelce yönetileceğini anlatan Heyal, "Bu yapı zamanla gerçekleşecek. Bir günde olmayacak. Yavaş yavaş rol model olan bir kulüp olacak" şeklinde konuştu. Altay Başkanı Süleyman Özkaral'ın büyük bir özveri ile çalıştığını anlatan Vahdettin Heyal, "Önümüzdeki haftadan itibaren Başkan Süleyman Özkaral izin verirse ufak desteklerle sağlıklı bir ortam oluşturmaya çalışacağız. Resmi süreç bittikten sonra transfer yasağını kaldırmak için ödeme yapabiliriz. Bazı şeyler büyük oranda kulübün ve devletin elinde. İnşallah süreç yetişir. Şimdilik bir Altaylı olarak kendi imkanımıza göre destek vermek isteriz" yorumu yaptı.