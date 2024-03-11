Trendyol 1. Lig ekibi Altay, ligin 26. haftasında Gençlerbirliği'ne kaybederek iki maç sonra evinde mağlubiyet yüzü gördü.
Trendyol 1. Lig'de mali ve sportif anlamda tarihinin en zor günlerini geçiren Altay, 26. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'yle karşı karşıya geldi. İzmir'de oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Ankara temsilcisi, iki gol daha atarak müsabakayı 4-0 kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte iki maçlık aradan sonra evinde kayıp yaşayan siyah-beyazlılar, taraftarının önündeki yenilmezlik serisini de sonlandırmış oldu.
Emre Tangeldi, ilk profesyonel maçına çıktı
Mali açıdan zor günler geçiren ve borçlarından dolayı transfer yasağı bulunan Altay, altyapısından yetiştirdiği oyuncuları A takıma çıkarmaya devam ediyor. Son olarak 2006 doğumlu Emre Tangeldi'yi Gençlerbirliği müsabakasının kadrosuna dahil eden Cüneyt Biçer, genç oyuncuyu karşılaşmanın 72. dakikasında oyuna dahil etti. Böylece Emre Tangeldi, profesyonel futbol kariyerindeki ilk maçına çıkmış oldu. 18 dakika oyunda kalan 18 yaşındaki ofansif orta saha, oyun görüşü ve teknik kalitesiyle taraftarlarının beğenisini kazandı. Biçer'in de Tangeldi'ye bundan sonraki haftalarda daha fazla süre vermesi bekleniyor. - İZMİR
Son Dakika › Spor › Altay, Gençlerbirliği'ne mağlup oldu ve evindeki yenilmezlik serisini sonlandırdı - Son Dakika
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