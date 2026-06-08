Altay, Gençlerle Hazırlanıyor - Son Dakika
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Altay, Gençlerle Hazırlanıyor

08.06.2026 12:28
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TFF 3. Lig'de Altay, transfer yasağına rağmen genç futbolcularla bireysel antrenman yapıyor.

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezonun son haftasında kümede kalmayı başaran Altay'da genç futbolcuların çalışmalara ara vermediği öğrenildi. Transfer yasağı sürmesi nedeniyle altyapısından yetişen oyuncularla mücadele eden siyah-beyazlılarda bireysel antrenmanların sürdüğü bildirildi. Teknik direktör Mehmet Can Karagöz'ün öğrencilerinin yaptığı kişisel çalışmaları takip ettiği kaydedildi. Takımın yeni sezona hazır girmesini isteyen teknik patron Karagöz'ün gençlere öğütler de verdiği ifade edildi. Uzun yıllar maç ve performans analisti ve psikolojik performans danışmanı olarak görev yapan Altay Teknik Direktörü Mehmet Can Karagöz'ün kamp döneminde altyapıdan yeni isimleri A takımda değerlendireceği dile getirildi.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Antrenman, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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