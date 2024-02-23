Altay, Giresunspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altay, Giresunspor'u 1-0 Mağlup Etti

Altay, Giresunspor\'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Altay, evinde konuk ettiği Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Altay'ın golünü Murat Uluç attı.

23.02.2024 22:10  Güncelleme: 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Altay, konuk ettiği Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Altay'ın geliştirdiği atakta Eren'in ceza yayının solundan uzak köşeye sert vuruşunda kaleci Erkan topu kornere çeldi.

15. dakikada Giresunspor'un rakip yarı alanın ortalarından kazandığı serbest vuruşta penaltı noktasına doğru gelen topa Mert Han kafayı vurdu. Kaleci Ozan topu çıkarmayı başardı.

17. dakikada sağdan Salih'in ceza sahasına ortasında penaltı noktası üzerinde Murat'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

24. dakikada Altay'ın soldan kullandığı korner sonrası savunma topu sol çapraza doğru gönderdi. Salih'in kafayla yeniden kale alanının soluna doğru doldurduğu topu Murat kafayla ağlara yolladı. 1-0

49. dakikada Altay'ın sağdan geliştirdiği atakta arka alana doğru ortalanan topa Eren kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Erkan'da kaldı.

50. dakikada Giresunspor'un rakip ceza sahası sağ çaprazından kazandığı serbest vuruşta Faruk doğrudan kaleye vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Oğuz Terzi, Selim Şenöz

Altay: Ozan Evrim Özenç, Salih Sarıkaya, Sefa Özdemir, Kuban Altunbudak, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Murat Berkan Demir (Arda Gezer dk. 79), Eren Erdoğan (Tugay Gündem dk. 90+4), Mehmet Gündüz Ali Kızılkuyu dk. 79), Onur Efe (Enes Öğrüce dk. 47), Murat Uluç (Nurettin Küçükdeniz dk. 68)

Yedekler: Mustafa Çalışkan, Yusuf Tekin, Mehmet Onur Yıldız, Enes Yetkin, Caner Baycan

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Giresunspor: Erkan Anapa, Ertuğrul Şenlikoğlu, Fatih Yılmaz (Şenel Aydemir dk. 86), Kadir Seven, Mehmet Keskin, Talha Ülvan (Ali Akçay dk. 79), Şahin Dik, Alperen Köşker (Enishan Ceylan dk. 46), Faruk Can Genç, Mert Han Kurt (Muhammet Turhan dk. 79), Furkan Kütük

Yedekler: Göktan Cörüt, Alperen Duman, Arda Kılıç, Emre Nizam, Ahmet Kara

Teknik Direktör: Serhat Güller

Goller: Murat Uluç (dk. 24) (Altay)

Sarı kartlar: Mehmet Keskin, Fatih Yılmaz (Giresunspor), Ceyhun Gülselam, Özgür Özkaya, Salih Sarıkaya (Altay) - İZMİR

Kaynak: İHA

Giresunspor, Murat Uluç, Trendyol, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay, Giresunspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • HSK atama kararları yürürlükte! 148 hakim ve savcının görev yeri değişti
    00:25 HSK atama kararları yürürlükte! 148 hakim ve savcının görev yeri değişti

    Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 148 hakim ve savcının görev yeri değişti.

  • Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus istihbarat uçağını düşürdü
    00:11 Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus istihbarat uçağını düşürdü

    Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

  • Bakan Uraloğlu davet etti, İmamoğlu yanıt verdi: Pazartesi o açılışa gideceğim
    00:01 Bakan Uraloğlu davet etti, İmamoğlu yanıt verdi: Pazartesi o açılışa gideceğim

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.

  • Twitch'e erişim engeli getirildi
    23 Şub Twitch'e erişim engeli getirildi

    BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.

  • Abdullah Özdemir'den Ekrem İmamoğlu'na: Biz felaket zamanı tatile gitmeyiz
    23 Şub Abdullah Özdemir'den Ekrem İmamoğlu'na: Biz felaket zamanı tatile gitmeyiz

    Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.

  • Kendisinden haber alınamayan kadın evde uyurken bulundu
    23 Şub Kendisinden haber alınamayan kadın evde uyurken bulundu

    Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkıyor
    23 Şub Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkıyor

    Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.

  • 6 yaşında evlendirme davasında istinaf mahkemesi cezayı az buldu, sanıklar yeniden yargılanacak
    23 Şub 6 yaşında evlendirme davasında istinaf mahkemesi cezayı az buldu, sanıklar yeniden yargılanacak

    6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.

  • Mauro Icardi, MKE Ankaragücü-Galatasaray maçındaki hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi
    23 Şub Mauro Icardi, MKE Ankaragücü-Galatasaray maçındaki hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

    Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 01:41:08. #1.11#
SON DAKİKA: Altay, Giresunspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement