Altay'ın geçtiğimiz hafta başlayan Afyonkarahisar kampı devam ediyor. Kocatepe Spor Kompleksi'nde antrenmanlarını gerçekleştiren takımın kampı 32 futbolcunun katılımı ile sürüyor. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekipte morallerin yerinde olduğu gözlendi. Isınman ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenmanlarda fiziksel dayanıklılık çalışmaları da yapılıyor. Kampın ay sonuna kadar devam edeceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Altay'ın 32 kişilik kadroyla başladığı Afyon kampı sürüyor - Son Dakika

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