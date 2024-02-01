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Altay'ın genç oyuncusu Efe Sarıkaya, Grenoble Foot 38'e transfer oldu - Son Dakika
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Spor

Altay'ın genç oyuncusu Efe Sarıkaya, Grenoble Foot 38'e transfer oldu

Altay\'ın genç oyuncusu Efe Sarıkaya, Grenoble Foot 38\'e transfer oldu

Altay'ın 18 yaşındaki savunma oyuncusu Efe Sarıkaya, 200 bin Euro bonservis ve 100 bin Euro başarı bonusu karşılığında Fransa Ligue 2 takımlarından Grenoble Foot 38'e transfer oldu. Fransız ekibi, transferi resmiyet kazandırdıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

01.02.2024 14:09
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Altay'ın 18 yaşındaki savunma oyuncusu Efe Sarıkaya, 200 bin Euro bonservis ve 100 bin Euro başarı bonusu karşılığında Fransa Ligue 2 takımlarından Grenoble Foot 38'e transfer oldu.

Trendyol 1. Lig'de maddi ve sportif anlamda zor günler geçiren Altay'ın 18 yaşındaki savunma oyuncusu Efe Sarıkaya, 200 bin Euro bonservis ve 100 bin Euro başarı bonusu karşılığında Fransa Ligue 2 takımlarından Grenoble Foot 38'e transfer oldu. Bugün öğle saatlerinde resmiyet kazanan transferi duyuran Fransız ekibi, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun 18 yaşındaki genç yeteneği stoper Efe Sarıkaya, Altay'dan GF38'e transfer oldu" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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