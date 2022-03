Altay'ın kalecisi Mateusz Lis: "Büyük Altay'ı hedeflediği yere taşıyacağız" - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Altay'ın Polonyalı kalecisi Mateusz Lis, siyah-beyazlı ekibi hedefledikleri yere taşıyacaklarını bildirdi.

Lis, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, taraftarların kendilerine "ahtapot" lakabını takmasından çok memnun olduğunu ifade etti.

Altay'ın bir parçası olmanın çok güzel bir duygu olduğunu bildiren Lis, "Sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve arkadaşlarımı teşvik ediyorum. Polonya'dan İzmir'e gelerek kariyerim için çok büyük bir adım attım ve buradaki ilk hedefim her zaman en iyiyi vererek takımımızı sezon sonunda hedefine ulaştırmak." ifadelerini kullandı.

Lis, kendisine Leiga Varşova'nın kalecisi 42 yaşındaki Artur Boruc'u örnek aldığını, Boruc'un kariyerine "efsane şekilde" devam ettiğini belirtti.

Galip geldikleri Gaziantep FK maçından sonra statta yaşanan tabloyu unutmayacağını bildiren Lis, şunları kaydetti:

"Polonya'da da böyle çılgıncasına seven taraftar grupları var ancak Altay taraftarı bambaşka. Pandemi döneminde bomboş statlarda maç oynamanın ne kadar kötü olduğunu hep birlikte yaşadık. Artık o günler geride kaldı. 12 yaş altı taraftarımız da tribündeki yerini alacak. Son dört maçta yakaladığımız çıkışı devam ettireceğiz. Büyük Altay'ı hedeflediği yere taşıyacağız. Biz çok çalışma ve her zaman istekli olma sözü veriyoruz. Taraftarımızın da her zaman arkamızda olduğunu biliyoruz."