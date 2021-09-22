Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı

Süper Lig 6. haftasında Çaykur Rizespor ve Altay karşı karşıya gelirken ilk yarıda yaşanan olay, vicdanlara su serpti. Mücadelenin 0-0 beraberlikle devam ettiği anlarda Rizespor rakip yarı sahada gol arıyordu. Korner vuruşu sonrasında hızla atağa çıkan Altay'da Bamba'nın pasına Erhan Çelenk hareketlendi.

ADALE SAKATLIĞI YAŞADI

Bamba'nın pasında araya giren Rizespor futbolcusu Fabricio Baiano, savunmada az adamla yakalanmalarını önleyerek topu kontrol etti ve tehlikenin büyümesine engel oldu. Ancak tam o sırada adale sakatlığı yaşayan ve topu bırakmak zorunda kalan Baiano yerde kaldı. Pozisyonu takip eden Erhan Çelenk ise, topu aldıktan sonra ceza sahası içine girmek üzereyken bir anda durdu ve topu dışarıya attı.

"HELAL OLSUN SANA"

Pozisyona devam etmesi halinde mutlak bir gol fırsatı yakalayacak olan Erhan Çelenk'in, sakatlanan rakip futbolcuyu görerek oyunu durdurması Rizespor taraftarlarının alkışını topladı. Taraftarlar "Helal olsun sana" tezahüratı yaparken, Rizespor kaptanı Gökhan Gönül de Erhan Çelenk'i tebrik eden isimler arasında yer aldı. Çelenk'in hareketi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.