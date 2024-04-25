Altay'ın sol bek oyuncusu Özgür Özkaya, Erdoğan Tözge Hizmet Ödülü'nün sahibi oldu

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Altay'ın 36 yaşındaki sol bek oyuncusu Özgür Özkaya, Altay Sosyal Dayanışma Spor Kulübü Derneği tarafından camianın sembol isimlerinden Erdoğan Tözge anısına verilen "Erdoğan Tözge Hizmet Ödülü"nün sahibi oldu.

Altay Sosyal Dayanışma Spor Kulübü Derneği tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen ve camianın sembol isimlerinden Erdoğan Tözge anısına verilen "Erdoğan Tözge Hizmet Ödülü", siyah-beyazlı takımda 2018-19 sezonundan bu yana forma giyen kaptan Özgür Özkaya'ya verildi. Alsancak'taki Altay Vakfı'nda gerçekleşen törene pek çok eski yönetici ve futbolcu katılırken Özkaya'ya ise ödülünü derneğin eski başkanlarından Aybars Akoğlu takdim etti. Akoğlu, tecrübeli futbolcunun en zor zamanlarda takıma ağabeylik yapması nedeniyle bu ödüle layık görüldüğünü ifade etti. Daha sonra açıklamalarda bulunan Özgür Özkaya, Altay formasını giymekten gurur duyduğunu dile getirerek, "Bana bu gururu yaşattığınız için çok teşekkürler. Altay forması altında çıktığım her maçta tüylerim diken diken oluyor. Bu kulüpte oynamaktan çok mutluyum. Kaptan Aytekin, Büyük Mustafa ve Orhan Üstündağ'ın taktığı kaptanlık pazubandını takmaktan gurur duyuyorum. Erdoğan Tözge Altay'a Hizmet Ödülü'nü almak benim için çok anlamlı. Erdoğan Tözge'nin söylediği gibi 'Büyükler Ölmez'. Bana bu ödülü layık görenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR