Altay, İstanbul'da ilk peşinde - Son Dakika
Üye Girişi

Altay, İstanbul'da ilk peşinde

12.05.2022 12:09
Altay, İstanbul'da ilk peşinde

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Altay, pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacağı şampiyon Trabzonspor'u yenerek bu sezon İstanbul'daki ilk zaferini elde etmeyi hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Altay, pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacağı şampiyon Trabzonspor'u yenerek bu sezon İstanbul'daki ilk zaferini elde etmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar, bu sezon galibiyet yüzü göremediği İstanbul'da oynadığı 7 resmi maçta 3 beraberlik, 4 yenilgi aldı. İzmir temsilcisi, İstanbul'da çıktığı randevularda ligde Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Vavacars Fatih Karagümrük'le berabere kalırken, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a mağlup oldu. Altay, kupada da Beşiktaş'a yenilmekten kurtulamadı. Altay bu maçlarda kalesinde 8 gol görürken, rakip filelere 3 gol bırakabildi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 26 Mayıs 2021'de oynanan 1'inci Lig Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek 18 yıllık Süper Lig özlemini sonlandıran Altay, geçen sezon kupa kaldırdığı dev stadyumda bu kez küme düşmüş bir takım olarak mücadele edecek. Siyah-beyazlılarda şampiyon kadroda yer alan kaleci Cihan, Kappel, Poko, Thiam, İbrahim, Cebrail, Eren, Kazımcan, Tolga ve Zeki gibi isimler şampiyonluk şarkıları söyledikleri Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu defa başka bir şampiyonu alkışlamakla yetinecek. Altay, Karadeniz ekibine ligdeki 3'üncü yenilgisini tattırmaya çalışacak.

MUSTAFA DENİZLİ İZMİR'DE

Altay'ı geçen sezon Süper Lig'e çıkardıktan sonra bu sezon 20'nci haftanın ardından teknik direktörlük görevinden ayrılan siyah-beyazlı kulübün duayen ismi Mustafa Denizli'nin 16 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi bir dizi görüşme yapmak için İzmir'e geldiği öğrenildi. İsmi başkan adaylığı için önerilen Mustafa Denizli, daha önce katıldığı bir televizyon programında başkanlık görevini yapamayacağını ancak kulübe her koşulda destek verebileceğini söylemişti. Mustafa Denizli, bir araya geleceği camia büyükleri tarafından başkanlık için ikna edilemezse, kulübün yeni başkan adayını belirleme adına önemli bir rol oynayacak.


YORUMLAR
500
Altay, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti Altay, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti Trabzonspor'da Gervinho sürprizi Trabzonspor'da Gervinho sürprizi

Atatürk Olimpiyat Stadı, Spor Toto Süper Lig, İstanbul, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay, İstanbul'da ilk peşinde - Son Dakika


Son Dakika
17:21 Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak
17:19 Ankara Üniversite'sinde "İnek Bayramı" gerginliği! Etkinlik protesto edildi
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
16:34 Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum
16:23 Kaftancıoğlu kararından sonra Meclis'te koltuklar boşaldı: TBMM tatile girebilir
16:20 İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!
16:17 Tether'de düşüş paniği: CTO'dan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 17:36:23. #1.11#
SON DAKİKA: Altay, İstanbul'da ilk peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement