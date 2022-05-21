Altay-Kasımpaşa maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 4-2 mağlup olan Altay'ın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, genç oyuncuların performansını övdü.

Yılmaz, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, sezonun ikinci devresinin flaş takımlarından Kasımpaşa'yı tebrik etti.

Seyir açısından keyifli bir müsabaka oynandığını kaydeden Yılmaz, "4-4, 5-5 bitebilecek bir maçtı, Kasımpaşa'nın ön tarafta çok etkili oyuncuları var. Biraz da skoru onlar belirledi. Bizim kaçırdığımız pozisyonları onlar gole çevirdi. Bizi sevindiren, 4 genç oyuncumuzun çok iyi oynayıp, ellerinden gelen mücadeleyi vermesi. Önümüzdeki sene için iyi bir ışık verdiler." ifadelerini kullandı.