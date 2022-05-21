Altay-Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Altay-Kasımpaşa maçının ardından

21.05.2022 18:38
Altay-Kasımpaşa maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 4-2 mağlup olan Altay'ın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, genç oyuncuların performansını övdü.

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 4-2 mağlup olan Altay'ın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, genç oyuncuların performansını övdü.

Yılmaz, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, sezonun ikinci devresinin flaş takımlarından Kasımpaşa'yı tebrik etti.

Seyir açısından keyifli bir müsabaka oynandığını kaydeden Yılmaz, "4-4, 5-5 bitebilecek bir maçtı, Kasımpaşa'nın ön tarafta çok etkili oyuncuları var. Biraz da skoru onlar belirledi. Bizim kaçırdığımız pozisyonları onlar gole çevirdi. Bizi sevindiren, 4 genç oyuncumuzun çok iyi oynayıp, ellerinden gelen mücadeleyi vermesi. Önümüzdeki sene için iyi bir ışık verdiler." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Altay-Kasımpaşa maçının ardından Altay-Kasımpaşa maçının ardından Altay, Süper Lig'e Kasımpaşa mağlubiyetiyle veda etti Altay, Süper Lig'e Kasımpaşa mağlubiyetiyle veda etti Sefer Yılmaz: 'Genç oyuncularımız iyi ışık verdi' Sefer Yılmaz: 'Genç oyuncularımız iyi ışık verdi'
Kaynak: AA

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay-Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika


Son Dakika
18:27 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşme yapan Erdoğan: İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalı
18:25 Ekvador, Dünya Kupası'ndan men ediliyor! Futbolcunun belgelerinde sahtecilik yapmışlar
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yaptı!
18:05 Kan donduran olay! Hayvanlar arazisine girdi diye kavga ettiği baba ve oğlunu öldürdü
17:34 Geçen hafta açılışı yapılmıştı! Rize-Artvin Havalimanı 1 haftada 8 bin 750 yolcuyu ağırladı
17:11 Mbappe herkesi ters köşe yaptı! Real Madrid Başkanı, son kararı soyunma odasında açıkladı
16:47 Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya lideri ile görüştü!
16:40 Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü!
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 18:44:42. #1.12#
SON DAKİKA: Altay-Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement