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İlhan Palut: "Çok değerli bir 3 puan aldık" - Son Dakika

İlhan Palut: "Çok değerli bir 3 puan aldık"

23.01.2022 18:56

- İlhan Palut: "Çok değerli bir 3 puan aldık" Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligin devamı adına çok değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

- İlhan Palut: "Çok değerli bir 3 puan aldık"

İZMİR - Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligin devamı adına çok değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, açıklamalarda bulundu.

İlhan Palut, "İlk yarıda istediğimiz oyunu oynayamamamız maçı gerçekten zor bir hale getirdi. Ama ikinci yarıyla beraber yere daha sağlam basan, daha etkili ataklar geliştiren bir Konyaspor vardı sahada. Bunları yaparken de rakibe pozisyon vermedik. Penaltı ve kırmızı kartın aynı anda olması ve buradan skoru bulmamız maçın devamını bizim adımıza kolaylaştırdı. Ondan sonraki süreçte belki skoru artırabilirdik, daha dikkatli olmalıydık. Bugün rotasyon anlamında elimiz çok güçlü değildi. Oyundan düşen bazı oyuncularda ısrar etmek durumunda kaldık. Ligin devamı adına çok değerli bir 3 puan aldık. 6. dakikadaki jestlerinden dolayı Altay taraftarına teşekkür ediyorum" dedi.

Palut, Musa Çağıran'ın stoper olarak oynatılmasının sorulması üzerine şöyle yanıt verdi: "Stoper eksiğimiz var maalesef. Antrenmanlarda birilerini sürekli deniyoruz. Bu bazen Barış oluyor, bazen Musa oluyor."

Palut'tan transfer yorumu

Adil Demirbağ'ın bileğinde bir şişlik olduğunu ifade eden Palut, yabancı oyuncu sınırlaması ve transfer hakkında şu ifadeleri kullandı: "Artık yabancı kuralını konuşmaya gerek yok. Devre arasında kayıplarımız oldu. Bir oyuncu tercihinden dolayı iki elimizde olmayan nedenlerden dolayı, Allah rahmet eylesin. Biraz zorlanıyoruz ama bizim görevimiz sadece hazır kadroları yönetmek değil, takım içinden oyuncuların gelişimine de imza atmak. Kadromuza Türk oyuncu katmak için arayışlarımız devam ediyor. Bütün takımlar Türk oyuncuların ne kadar değerli olduğunu bilip, görev vermiyor olmasalar da ellerinden çıkartmak istemiyorlar."

İlhan Palut: Çok değerli bir 3 puan aldık
İlhan Palut: Çok değerli bir 3 puan aldık
İlhan Palut: Çok değerli bir 3 puan aldık

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Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İlhan Palut: 'Çok değerli bir 3 puan aldık' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İlhan Palut: "Çok değerli bir 3 puan aldık" - Son Dakika
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