Altay Kulübü Personeline Kurban Bayramı Öncesi Ödemeler Yapıldı - Son Dakika
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Spor

Altay Kulübü Personeline Kurban Bayramı Öncesi Ödemeler Yapıldı

TFF 2'nci Lig'e düşen Altay'da aylardır maaş alamayan kulüp personeli, Kurban Bayramı öncesi yapılan ödemelerle moral buldu. İbrahim Akman ve Yüksek Divan Kurulu üyeleri tarafından yapılan desteklerle birlikte Başkan Süleyman Özkaral'ın da kaynak arayışları sürüyor. Bayrama kadar çalışanlara 3 aylık gecikmiş maaşlarının yatırılacağı belirtilirken, kulübün diğer acil borçlarıyla ilgileneceği ifade edildi. İzmir temsilcisinde şirketleşme kararı alan kulübün, bayramdan sonra yatırımcı arayışlarının hız kazanması bekleniyor.

13.06.2024 12:15
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TFF 2'nci Lig'e düşen Altay'da aylardır maaş alamayan kulüp personeli, Kurban Bayramı öncesi yapılan ödemelerle moral buldu.

Siyah-beyazlı camianın önemli isimlerinden İbrahim Akman'ın kulübe 500 bin TL, Yüksek Divan Kurulu üyelerinin de 80 bin TL destekte bulunduğu belirtildi. Başkan Süleyman Özkaral'ın da kaynak arayışlarını sürdürdüğü ve bayrama kadar çalışanlara 3 aylık gecikmiş maaşlarının yatırılacağı dile getirildi. İlk etapta personelin alacaklarını ödeme kararı alan siyah-beyazlı camianın daha sonra kulübün diğer acil borçlarıyla ilgileneceği ifade edildi.

Öte yandan şirketleşme kararı alan İzmir temsilcisinde yatırımcı arayışlarının bayramdan sonra hız kazanması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altay Kulübü Personeline Kurban Bayramı Öncesi Ödemeler Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altay Kulübü Personeline Kurban Bayramı Öncesi Ödemeler Yapıldı - Son Dakika
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