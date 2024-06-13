Altay Kulübü Personeline Kurban Bayramı Öncesi Ödemeler Yapıldı

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TFF 2'nci Lig'e düşen Altay'da aylardır maaş alamayan kulüp personeli, Kurban Bayramı öncesi yapılan ödemelerle moral buldu.

Siyah-beyazlı camianın önemli isimlerinden İbrahim Akman'ın kulübe 500 bin TL, Yüksek Divan Kurulu üyelerinin de 80 bin TL destekte bulunduğu belirtildi. Başkan Süleyman Özkaral'ın da kaynak arayışlarını sürdürdüğü ve bayrama kadar çalışanlara 3 aylık gecikmiş maaşlarının yatırılacağı dile getirildi. İlk etapta personelin alacaklarını ödeme kararı alan siyah-beyazlı camianın daha sonra kulübün diğer acil borçlarıyla ilgileneceği ifade edildi.

Öte yandan şirketleşme kararı alan İzmir temsilcisinde yatırımcı arayışlarının bayramdan sonra hız kazanması bekleniyor.