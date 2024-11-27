Altay Kulüp Başkanı'ndan Yatırımcı Eleştirilerine Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altay Kulüp Başkanı'ndan Yatırımcı Eleştirilerine Yanıt

Altay Kulüp Başkanı\'ndan Yatırımcı Eleştirilerine Yanıt

TFF 2'nci Lig ekibi Altay'ın Başkanı Süleyman Özkaral, Vahdettin Heyal ile yapılan görüşmelerde yaşanan sorunlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Özkaral, Yüksel Gürüz'ün yaptığı açıklamaların yanıltıcı olduğunu vurguladı ve gizlilik sözleşmesinin ihlal edildiğini belirtti.

27.11.2024 12:17  Güncelleme: 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da futbol şubesine talip olan Vahdettin Heyal ile anlaşma sağlanamamasının ardından eleştirileri oklarının hedefi olan Başkan Süleyman Özkaral, yazılı bir açıklama yaparak tepkilere yanıt verdi. Kulüp ile yatırımcı arasında bağlantı sağlayan Yüksel Gürüz'ün kulübün güncel borcunu öğrenmeden televizyona çıkarak yaptığı açıklamaların yanıltıcı olduğunu söyleyen Kulüp Başkanı Özkaral, "Şirketleşme kurulumuz ile görüşmeler yapan Vahdettin Bey'in anlattığı birçok konu ve söyledikleri doğru değil. Gizlilik sözleşmesini kardeşine imzalattı ve nedenini açıklamadı. Canlı yayına çıkarak gizlilik sözleşmesini ihlal etti. Şirketleşme kurulu toplantısı yapılırken, devrin gerçekleştiği yönünde yalan haber servis edildi" diye konuştu.

Yatırımcı ile yapılan ilk toplantıda kendi alacakları ile ilgili bir konuyu açmadığını, kurulun bunu talep ettiğini söyleyen Başkan Özkaral, "Vahdettin Bey bazı tapular önereceklerini, asla nakit ödeme yapmayacaklarını söyledi. Süreç zarar görmesin diye zarar etme pahasına bu teklifi kabul etmiştim. Tarafıma gönderilen tapuların kayıtlığı olduğu şirketin iflas etmesi nedeniyle satış veya devrinin mümkün olmadığı bilgisine ulaştım. Bir güvensizlik ortamı oluştuğundan görüşmeler sonlandırıldı. Vahdettin Heyal daha sonra tapuları yanlışlıkla gönderdiğini söyleyip farklı 2 tapu gönderdi ve bunu paylaşarak Altaylıları yanılttı. Taraftarımıza yanlış ve yanıltıcı bilgiler verdi. 'Çamur at izi kalsın' anlayışına devam ederlerse kirli çamaşırlarını yasalara rağmen gözler önüne sereceğim" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Vahdettin, Politika, Futbol, Finans, Hukuk, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Kulüp Başkanı'ndan Yatırımcı Eleştirilerine Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:16 Lübnan’daki ateşkese Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Lübnan'daki ateşkese Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
12:02 Suriyelilerin dükkanına girip ruhsat soran belediye başkanına soğuk duş Suriyelilerin dükkanına girip ruhsat soran belediye başkanına soğuk duş
11:10 Bakış aynı bakış İşte CHP lideri Özgür Özel’in çocukluk fotoğrafı Bakış aynı bakış! İşte CHP lideri Özgür Özel'in çocukluk fotoğrafı
11:02 Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak
10:25 Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı
16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
16:28 8 bin yıllık bahçede son hasat: Demeti 6 TL’den satılıyor 8 bin yıllık bahçede son hasat: Demeti 6 TL'den satılıyor
16:23 Fenerbahçe’nin deplasmandaki tek rakibi PSG Fenerbahçe'nin deplasmandaki tek rakibi PSG
16:15 Bitcoin’in Yükselişini Lokma Dağıtarak Kutladılar: ’1 Bitcoin 100 Bin Dolar’ Bitcoin'in Yükselişini Lokma Dağıtarak Kutladılar: '1 Bitcoin 100 Bin Dolar'
16:12 Dilan-Engin Polat çiftine kötü haber: Yeniden hapse girebilirler Dilan-Engin Polat çiftine kötü haber: Yeniden hapse girebilirler
16:02 RAMS Başakşehir’in rakibi Petrocub, hava muhalefeti nedeniyle İstanbul’a gecikmeli gelecek RAMS Başakşehir'in rakibi Petrocub, hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'a gecikmeli gelecek
16:01 Acil tıp teknisyeni ayakları çıplak olan yaralı çocuğa kendi çoraplarını giydirdi Acil tıp teknisyeni ayakları çıplak olan yaralı çocuğa kendi çoraplarını giydirdi
15:59 Kredi kartlarında korkutan tablo Kredi kartlarında korkutan tablo
15:58 Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 12:52:02. #1.13#
SON DAKİKA: Altay Kulüp Başkanı'ndan Yatırımcı Eleştirilerine Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.