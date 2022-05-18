Altay: "Mateusz Lis, sözleşmesini tek taraflı feshederek sözünü tutmamıştır" - Son Dakika
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Altay: "Mateusz Lis, sözleşmesini tek taraflı feshederek sözünü tutmamıştır"

18.05.2022 16:36
Altay: "Mateusz Lis, sözleşmesini tek taraflı feshederek sözünü tutmamıştır"

Altay Spor Kulübü, Polonyalı file bekçisi Mateusz Lis'in alacaklarının ödenmesi için geçtiğimiz ay ihtarname göndermesinin ardından kendisiyle anlaşma yapıldığını ancak 25 yaşındaki kalecinin sözünü tutmayarak sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı.

Altay Spor Kulübü, Polonyalı file bekçisi Mateusz Lis'in alacaklarının ödenmesi için geçtiğimiz ay ihtarname göndermesinin ardından kendisiyle anlaşma yapıldığını ancak 25 yaşındaki kalecinin sözünü tutmayarak sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Altay'da sezon başında transfer edilen Polonyalı kaleci Mateusz Lis, geçtiğimiz günlerde Türkiye'den ayrılarak ülkesine dönmüştü. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki kaleci için kamuoyunda yer alan haberler üzerine açıklama yaptı. Mateusz Lis'in 1 Nisan 2022 tarihinde 175 bin Euro ödenmesi talebiyle ihtarname gönderdiğini hatırlatan siyah-beyazlı kulüp, Sportif Direktör Tuna Üzümcü ve Genel Müdür Atakan Atalay'ın Mateusz Lis'e ödeme planı sunarak ilk etapta 75 bin Euro ödendiğini belirtti. İzmir temsilcisi, kalan 100 bin Euro'yu da 10 Mayıs 2022 tarihinde ödenmesi için Polonyalı kaleciyle anlaşma yapıldığını ve Lis'in sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeyeceğine dair söz verdiğini duyurdu.

"Mateusz Lis, sözleşmesini tek taraflı feshederek sözünü tutmamıştır"

Lis'in Polonya'daki menajerinin kulüp tarafından düzenlenen anlaşma evrakının imzalamasını engelleyerek futbolcuyu fesih yapmaya zorladığı ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

"Bu gelişmeler sonrasında Mateusz Lis'in taraftarımıza olan bağlılığı ve takıma göstermiş olduğu aidiyetine bakılarak, derhal fesih yapmaması için verdiği söze güvenerek 10 Mayıs 2022 tarihine kadar 100 bin Euro ödenecek şekilde anlaşılmıştır. Fakat 30 Nisan2022 tarihinde oynadığımız ve galibiyetimizle sonuçlanan Hatayspor - Altay müsabakası sonrası izin gününde kulübümüz ile herhangi bir temas kurmadan ülkemizi terk etmiştir. Oyuncu ve menajeri ile kalan alacağının tamamının ödenmesi ve önümüzdeki yıl alacak olduğu rakamın da revize edilerek sözleşmenin tadili için kulübümüzün menfaati doğrultusunda, oyuncuyu kaybetmemek adına, kulübümüzün profesyonel yöneticileri ve Av. Çağdaş Karabaş tarafından yapılan temaslardaki tüm iyi niyetli tekliflerimize rağmen Mateusz Lis ile menajeri olumsuz yanıt vererek sözleşmeyi tek taraflı sonlandırmayı tercih etmiş ve sözünü tutmamıştır." - İZMİR

Altay: Mateusz Lis, sözleşmesini tek taraflı feshederek sözünü tutmamıştır
Altay: Mateusz Lis, sözleşmesini tek taraflı feshederek sözünü tutmamıştır

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Başkan Çelik gençlere verdiği sözü tuttu Başkan Çelik gençlere verdiği sözü tuttu
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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