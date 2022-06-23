Altay sahaya iniyor

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon hazırlıklarına yarın akşam tesislerinde toplanarak başlayacak. İzmir temsilcisi, Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gerçekleştireceği ilk antrenmanına geçen sezon kiralık olarak başka kulüplere gönderilen ve altyapıdan yetişen oyunculardan oluşan 31 kişilik kadrosuyla çıkacak.

Siyah-beyazlılarda Almanya'da olan teknik direktör Sinan Kaloğlu ise cumartesi günü İzmir'e gelecek. Sağlık taramalarının ardından Altay, 29 Haziran Çarşamba günü Afyonkarahisar'da kampa girecek. İlk etap çalışmalarını 8 Temmuz'a kadar Afyon'da sürdürecek Altay, bayram tatilinin ardından 13 Temmuz'da tekrar aynı yerde ikinci etap kampını gerçekleştirecek.

İMZA ATAN KAMPA KATILACAKİç transferde yönetimin yeniden anlaşmak istediği İbrahim, Özgür, Ozan, Tolga, Ceyhun, Zeki, Deniz ve Poko gibi yerli oyuncular imza atmaları halinde kampa dahil olacak. Uzun süren sakatlığının ardından futbola dönmeye hazırlanan Gençer Cansev ile geçen sezonu boşta geçiren Sefa Özdemir de kadroda yer alacak.

Yönetim son olarak Altay forması giyen ve geçen sezon hiçbir takımda oynamayan Jasmin Scuk'u da ikna etmeye çalışıyor. Altay'da sözleşmesi devam eden Eric Björkander ve Murat Akça ile altyapıdan yetişen Kazımcan, Eren Erdoğan, Efe Sarıkaya, Tugay, Onur Efe, Nurettin ve Erdem gibi gençler de kadroda yer alacak.

- İzmir