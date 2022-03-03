Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü: "Şimdi sıra sürekliliği sağlamakta" - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından çıkmak isteyen Altay'ın sportif direktörü Tuna Üzümcü, ligde son 4 haftada topladıkları 7 puanın önemli olduğunu belirterek, süreklilik sağlamak istediklerini bildirdi.

Üzümcü, yaptığı yazılı açıklamada, Altay'ın kenetlenmesi durumunda her engeli aşacak güce sahip olduğunu kaydetti. Ligde son 1 ayda geldikleri noktada herkesin çok emeği olduğunu belirten Üzüncü, "Hedefe doğru ilk adımlarımızı attık. Şimdi sıra sürekliliği sağlamakta." ifadelerini kullandı.

Altay'da tedavi sürecini tamamlanan genç oyuncu Eren Erdoğan'ın antrenman ve maç eksiğini gidermek için özel çalışmalara başladığı bildirildi.

???????Ligde son 4 maçta 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 28. haftada 6 Mart Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. İzmir temsilcisinde Eren Erdoğan'ın dışında eksik oyuncu bulunmuyor.