Altay taraftarı kulübe destek için birleşti - Son Dakika
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Altay taraftarı kulübe destek için birleşti

Altay taraftarı kulübe destek için birleşti
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3'üncü Lig'de mali ve idari krizle karşı karşıya kalan Altay'da taraftarlar, kulübe destek olmak amacıyla toplandı. İstifa eden yönetimin kayyım başvurusu yaptığı kulüpte, taraftarlar aidat borçlarının ödenmesi ve bağış kampanyası başlatılması için harekete geçti. Büyük Altay Taraftarlar Derneği'nin açıklamasına göre, desteklerin kulübün banka hesabına yapılması istendi ve taraftarlar 'Başka Altay yok' mesajı verdi.

3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi mali ve idari krizlerle boğuşan Altay'da taraftarlar, kulübe destek olmak için bir araya geldi. Siyah-beyazlılarda istifa eden yönetim, kulübe kayyım atanması için mahkemeye başvururken, taraftarlar acil ödemeler için fikir alışverişinde bulunup destek kampanyası başlattı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yer alan Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde toplantı yapan Altaylılar, öncelikle genel kurul üyelerinin aidat borçlarını ödemesini istedi. Üyelerin aidat borcunun 3 milyon TL'yi bulduğu belirtildi. Taraftarlar, yapılacak bağışlarla kulübün ayakta kalmasını sağlamak için harekete geçti.

Büyük Altay Taraftarlar Derneği'nden yapılan açıklamada, "Toplantımıza katılan tüm büyük Altay taraftarına teşekkür ediyoruz. İstişarelerimizi yaptık ve hemen işe koyulacağız. Altay bir iptiladır, müptelalara selam olsun" ifadelerine yer verildi. Taraftar temsilcileri, bağışların kulübün banka hesabına yapılmasını talep etti. 'Büyük Altay' diye tempo tutup Altay Marşı'nı hep bir ağızdan söyleyen Altay taraftarları, "Bu buluşma bir son değil, başlangıç. Devamı gelecek, yeniden bir araya geleceğiz. Altaylılar direniyor. Kulübümüzün ayakta kalması için herkes elinden geleni yapmaya devam ediyor. Tüm taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Başka Altay yok" mesajı verdi.

Kaynak: DHA

Kayyum, Banka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay taraftarı kulübe destek için birleşti - Son Dakika

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