Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer: Aldığımız 1 puan bizim için değerli

Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, Erzurumspor FK beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada, "Öncelikle aldığımız 1 puan bizim için değerli, oyuncularımın gösterdiği mücadele bizim için en az 1 puan kadar önemliydi" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Altay, konuk ettiği Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, "Oyunun içinde kazanan, oyunun sonunda kazanılmış bir puanın sayısal değerinden daha değerli olan oyuncu bu genç oyuncu grubunun bunu alabilecek, yapabilecek cesareti ve oyun anlayışıyla beraber yüreği göstermesi. Her geçen gün biraz daha iyisini yapabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmayı gayret gösterecekler. Başlangıç itibarıyla ilk 5-10 dakika içerisinde bir telaşımız var. Verdiğimiz direkten dönen bir pozisyon var. Yerleşimle ilgili yaptığımız bir hatadan dolayı oldu. Ondan sonra oyun genelinde ikinci bölge savunma pozisyonu takımı olarak doğru yerleşerek oynamaya çalıştık. Hafta içinde de bunu çalışmıştık. Büyük bir yüzdeyle bu başarılı olduğunu düşündük. O arada kazanabileceğimiz duran toplar ve arkaya rakibin boşluk noktalarında kenar bölgelerinden belirli noktada bulabileceğimiz pozisyonlarla sonuca gitmeyi istediğimiz bir yapımız vardı. Bir iki pozisyon buralarda da olduk ama sonlandıramadık. Geneline baktığımızda bizim genç oyuncu grubumuz yürekli şekilde mücadele ediyor. Hedefimiz bugünü kaybetmeden geleceği inşa etmek. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Temelinde de bir oyun kültürüyle, bir yeni bir yapıyla bu oyuncu grubunu geleceğe de inşa edecek şekilde hazırlamak istiyoruz" diye konuştu. - İZMİR
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi eleştirilerin hedefi haline gelen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay katıldığı canlı yayında, 1 kişinin yaralandığı seçim programına yönelik silahlı saldırı anını anlattı. Yeniay, "Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye 20 metre mesafeden ateş edildi. Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mertens kaydetti.
Hatay'da, ailesi tarafından 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'ın cesedi bulundu. Anne ve çocuklarının tüfekle vurulup, yaylada toprağa gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili, 2 yıl önce görevden atılan eski köy koruyucusu T.K. gözaltına alındı.
Son Dakika › Spor › Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer: Aldığımız 1 puan bizim için değerli - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?