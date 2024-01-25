 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek Kulüpten Ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek Kulüpten Ayrıldı

Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığını duyurdu. Şimşek, kadrodan ayrılan bazı oyuncuların bu kararında etkili olduğunu belirtti.

Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek Kulüpten Ayrıldı
25.01.2024 - 17:46,  Güncelleme: 17:49
Abone Ol

Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, siyah-beyazlı kulüple yollarının ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Trendyol 1. Lig'de mali ve sportif anlamda zor günler geçiren Altay'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör Yusuf Şimşek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığını duyurdu. 48 yaşındaki teknik adam, yaptığı açıklamada Altay'a gelirken tek isteğinin kadronun korunması olduğunu belirterek, "Gelinen noktada Marco Paixao, Zeki Yıldırım Ozan Evrim Özenç, Deniz Kadah Efe Sarıkaya ve Eren Erdoğan'ın ayrılması benimde severek çalıştığım Altay'dan ayrılmama sebep oldu. Başta bütün oyuncu kardeşlerimi ve evlatlarıma, ekibime, tesis personeline teşekkürü borç bilirim. Bir büyük teşekkür de bizi kısa zamanda bağrına basan Büyük Altay taraftarına" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yusuf Şimşek, Trendyol, Altay, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek Kulüpten Ayrıldı - Son Dakika


20:12
TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında 'Kürdistan' tartışması TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında "Kürdistan" tartışması
19:57
Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

Son Dakika
20:12 TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasındaki tartışmaya Meclis Başkanvekili Adan dahil oldu: Türkiye sınırları içerisinde öyle bir yer yok
19:57 Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:35:56. #1.11#
SON DAKİKA: Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek Kulüpten Ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement