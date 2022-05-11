Altay, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Altay, 15 Mayıs Pazar günü İstanbul'da şampiyon Trabzonspor'la oynayacağı 37. hafta müsabakasının hazırlıklarına devam etti.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Siyah-beyazlı futbolcular pas çalışmasının ardından taktik çalıştı.
Altay, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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