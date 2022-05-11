Altay, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Altay, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

11.05.2022 15:17
Altay, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Altay, 15 Mayıs Pazar günü İstanbul'da şampiyon Trabzonspor'la oynayacağı 37. hafta müsabakasının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Altay, 15 Mayıs Pazar günü İstanbul'da şampiyon Trabzonspor'la oynayacağı 37. hafta müsabakasının hazırlıklarına devam etti.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Siyah-beyazlı futbolcular pas çalışmasının ardından taktik çalıştı.

Altay, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

YORUMLAR
500
Altay'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor Altay'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Mayıs, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
15:10 Film gibi olay! Pilot hastalanınca yolcu aldığı talimatlarla uçağı indirdi
15:09 Muharrem İnce, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi: Sizin cebinizden aldığı parayı bankaların kasasına Erdoğan koydu
14:59 Futbol dünyasını sarsan haber! Ünlü futbolcu "Hulk" terk edilmiş bir otomobilin içinde yanmış halde ölü bulundu
14:54 Elon Musk'ın sözleri ABD'lileri kızdıracak! "Çinliler çok zeki ve çalışkan, Amerikalılar işten kaçıyor"
14:53 İkinci şans verdikleri evlilikleri 3 dakikada bitti! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşandı
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye'yi BM'de konuşmadı" diyen Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Eline diline dursun
14:48 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Romanos'un askerleri tarafından etrafı sarılan Osman Bey buradan kurtulabilecek mi?
14:34 Oğlum dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Demet, Kaan gerçeğini öğrenecek mi?
14:33 16 yaşındaki kızın gizemli ölümü! Yanında deodorant şişesiyle yatak odasında ölü bulundu
14:21 Ece Erken'den duygusal paylaşım: Nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 15:23:21. #1.13#
SON DAKİKA: Altay, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement