Altay, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Altay, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

11.03.2022 14:20
Altay, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'de yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Altay, bu karşılaşma için son çalışmasını gerçekleştirdi.

Spor Toto Süper Lig'de yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Altay, bu karşılaşma için son çalışmasını gerçekleştirdi.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan Altaylı futbolcular daha sonra orta ve şut çalıştı.

Altay ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında yarın saat 16.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Erkan Özdamar görev yapacak.

YORUMLAR
500
Altay'ın tek hedefi galibiyet Altay'ın tek hedefi galibiyet Altay evinde çok kritik sınavda Altay evinde çok kritik sınavda

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Kutlu Aktaş, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
14:19 Ünlü sunucu vasiyetini hazırladı, anne ve babasına tek kuruş yok!
14:19 Meteoroloji uyardı: Bu gece ve yarına dikkat edin
14:03 Rus casusların Çeçen birliklerin yerlerini Ukraynalılara söylediği iddiası
13:55 Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler maçlara çıkmama kararı aldı!
13:42 Kızılhaç Ukrayna yetkilisi açıkladı: Mariupol'de içecek su yok, market ve eczaneler yağmalandı
13:31 Son Dakika: Galatasaray yönetimi, TFF'den 29. hafta maçlarının 10 gün ertelenmesini istedi!
13:27 Acılı baba, kızını katleden oğluna duruşmada seslendi: Kutlay, senin hakkın idam
13:23 ABD'nin biyolojik araştırma tesisleri nedeniyle DSÖ, Ukrayna'yı virüs tehdidine karşı uyardı: Laboratuvardaki patojenleri imha edin
13:18 Serenay Sarıkaya'yı evine girerek taciz eden şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi
13:17 Ankara'da silahlı saldırı! Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 14:26:17. #1.12#
SON DAKİKA: Altay, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement