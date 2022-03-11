Altay, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Altay, bu karşılaşma için son çalışmasını gerçekleştirdi.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan Altaylı futbolcular daha sonra orta ve şut çalıştı.

Altay ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında yarın saat 16.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Erkan Özdamar görev yapacak.