Altay-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Altay-Yeni Malatyaspor maçının ardından

12.03.2022 19:14

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Serkan Özbalta, kümede kalacaklarına inançlarının yüksek olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Serkan Özbalta, kümede kalacaklarına inançlarının yüksek olduğunu söyledi.

Özbalta, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, çok önemli bir karşılaşmayı galip tamamladıklarını dile getirdi.

Oyuncuların ciddi bir performans sergilediğini kaydeden Özbalta, şöyle konuştu:

"Oyuncularımız ellerinden gelenin fazlasını yapıyor, antrenmanlarda söylediklerimizi uyguluyorlar. Bunun psikolojisini yönetmek çok önemli. Bugün de çok önemliydi. Sahada bir oyun oynanıyor ama kolay değil. Bu ligde kalacaklarına inançları perçinlenmeye başladı. Sorumluluk sahibi oyuncular, zihinlerinde psikolojik şiddetle karşılaşıyorlar. Bugün bunun üstesinden gelebildik. İlk yarıda istediğimizi yaptık. Çok daha geliştirmemiz gereken noktalarımız var. Daha iyi oynayabilirsek, bu ligde tutunabileceğimizi düşünüyorum."

Özbalta, müsabakada ikinci ve üçüncü golü bulacak fırsatları da yakaladıklarını aktararak, "Galibiyeti İzmir şehrine ve coşkulu taraftarımıza armağan ediyorum. Kalan 9 haftada bu işi bitirmek, bu ligde kalmak istiyoruz. Herkesin desteğiyle bunu başarabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altay-Yeni Malatyaspor maçının ardından
Altay-Yeni Malatyaspor maçının ardından
Altay-Yeni Malatyaspor maçının ardından

YORUMLAR
500
Altay-Yeni Malatyaspor maçının ardından Altay-Yeni Malatyaspor maçının ardından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, oyunlar, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika


Son Dakika
19:21 İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle uyarıda bulundu: Trafiğe çıkmayın
19:14 Kılıçdaroğlu'ndan, İHA ve SİHA açıklaması: Erdoğan'dan önce ben destekledim
19:08 Süper Lig'de yeni bir krizden son anda dönüldü! Başkan takımı sahadan çıkarmak istedi
18:43 Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya da kaybedip kazanmama serisini 7 maça yükseltti
18:36 Moldovalılar korku içinde! Putin'in savaş oyununda bir sonraki domino taşı olmak istemiyorlar
18:27 Yıldız Tilbe'nin tepki toplayan sokak köpeği paylaşımına Datça Belediyesi'nden cevap: Tatil için bizi tercih etmeyin
18:25 Altay, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti!
18:23 Putin'den sonra Zelenski'den de müzekerelerle ilgili olumlu mesaj paylaştı: Bir şeyler konusunda anlaşmaya vardık
18:16 İstanbul'u esir eden kar, Süper Lig'i de etkiledi! Antalyaspor, Başakşehir maçına gelemiyor
18:10 Dünyaca ünlü kredi kuruluşu Moody's açıkladı: Savaş gıda fiyatlarını vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 19:27:08. #1.11#
SON DAKİKA: Altay-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement