Altay-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Serkan Özbalta, kümede kalacaklarına inançlarının yüksek olduğunu söyledi.

Özbalta, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, çok önemli bir karşılaşmayı galip tamamladıklarını dile getirdi.

Oyuncuların ciddi bir performans sergilediğini kaydeden Özbalta, şöyle konuştu:

"Oyuncularımız ellerinden gelenin fazlasını yapıyor, antrenmanlarda söylediklerimizi uyguluyorlar. Bunun psikolojisini yönetmek çok önemli. Bugün de çok önemliydi. Sahada bir oyun oynanıyor ama kolay değil. Bu ligde kalacaklarına inançları perçinlenmeye başladı. Sorumluluk sahibi oyuncular, zihinlerinde psikolojik şiddetle karşılaşıyorlar. Bugün bunun üstesinden gelebildik. İlk yarıda istediğimizi yaptık. Çok daha geliştirmemiz gereken noktalarımız var. Daha iyi oynayabilirsek, bu ligde tutunabileceğimizi düşünüyorum."

Özbalta, müsabakada ikinci ve üçüncü golü bulacak fırsatları da yakaladıklarını aktararak, "Galibiyeti İzmir şehrine ve coşkulu taraftarımıza armağan ediyorum. Kalan 9 haftada bu işi bitirmek, bu ligde kalmak istiyoruz. Herkesin desteğiyle bunu başarabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.