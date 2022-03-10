Altay, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Altay, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

10.03.2022 15:48
Altay, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'de 12 Mart Cumartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'de 12 Mart Cumartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Siyah-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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Kaynak: AA

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