Altay, yeni sezon öncesi genç oyuncularla çalışmalara başladı

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Altay, yeni sezon öncesi genç oyuncularla ön hazırlık etabı çalışmalarına başladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altay'da şirketleşme çalışmaları devam ederken, birçok oyuncunun da kulüpteki geleceği belirsizliği koruyor. Mali ve sportif açıdan birçok probleme rağmen yeni sezon hazırlıklarına start veren siyah-beyazlılar, birinci etap çalışmalarına genç oyuncularla başladı. A takım oyuncularının da 20 Temmuz Cumartesi günü sahaya ineceği ifade edildi. Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ise, "Siyah-beyazlı ekibimiz yeni sezon öncesi genç oyuncularımızla ön hazırlık etabı çalışmalarına başladı. Teknik Direktörümüz Gökhan Karaaslan nezaretinde yapılan çalışmaların birinci etabında genç oyuncularımız bulunurken A takımımızda yer alan futbolcularımız ise çalışmalarına 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'mizde başlayacak" denildi.

Öte yandan Altay Spor Kulübü, 22 Temmuz Pazartesi günü iç ve dış yatırımcılardan oluşan konsorsiyum ile nihai anlaşma için son kez bir araya gelecek. - İZMİR