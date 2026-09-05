Altay, yeni sezona Denizli İdmanyurdu maçıyla başlıyor; kaptanlar futbola veda etti

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay, 2026-27 sezonunun ilk haftasında yarın evinde Denizli İdmanyurdu ile karşılaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 19.00'da başlayacak müsabakada Oğuzhan Demir düdük çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları maraton tribünü için 200 TL, numaralı tribün için 300 TL, VIP tribün için ise bin 500 ve 3 bin TL olarak belirlendi.

Geçen sezon ligin son haftasında kümede kalan, bu sezon öncesi yönetim krizi yaşayan Altay, yeni teknik direktörü Tuna Üzümcü önderliğinde sezona 3 puanla başlamayı hedefliyor. Siyah-beyazlılarda takımdan ayrılan Emre, Hikmet, Ege ve Onur Efe'nin yanı sıra cezası süren Murat Uluç ve Salih; sakatlığı bulunan Ünal, Semih ve Poyraz kadroda yer almayacak.

SON GÜN SEFA'NIN LİSANSI ÇIKTI, ÖZGÜR VE CEYHUN BIRAKTI

Transfer yasağı nedeniyle Süper Lig'de yer aldığı 2021'den beri 5 yıldır kadrosunu takviye edemeyen, eski yabancılarına olan borçları yüzünden FIFA'dan amatörü de kapsayan yasak aldığı için rakipleri gibi amatör lisanslı transfer de yapamayan Altay, son gün yalnızca Sefa Özdemir'i takıma döndürebildi. Yasak nedeniyle altyapı ağırlıklı kadrosu bulunan Altay'da kadronun tecrübeli isimlerinden 28 yaşındaki Sefa'nın biten sözleşmesi son gün yenilendi.

CEYHUN GÜLSELAM FUTBOLU BIRAKTI, DENİZ KADAH BELİRSİZ

Sefa'nın lisansı çıkarken, yıllardır takımda forma giyen kaptanlar Ceyhun Gülselam ve Özgür Özkaya'nın futbolu bırakma kararı aldığı öğrenildi. Kontratları biten iki tecrübeli isim idari ve mali kriz yaşayan siyah-beyazlılarla yeniden anlaşmamıştı. Altay'da 40 yaşındaki golcü Deniz Kadah'ın da lisansı çıkmasına rağmen hazırlık döneminde antrenmanlara katılmayan tecrübeli golcünün durumu belirsiz. İzmir ekibiyle sözleşmesini fesheden isimlerden Ege Parmaksız ve Hikmet Çolak ise transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamayarak boşta kaldı.