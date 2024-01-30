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Altay, Yusuf Şimşek'in yerine Cüneyt Biçer'i teknik direktör olarak atadı - Son Dakika
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Altay, Yusuf Şimşek'in yerine Cüneyt Biçer'i teknik direktör olarak atadı

1. Lig'de düşme hattında yer alan Altay, geçen hafta istifa eden Yusuf Şimşek'in yerine Cüneyt Biçer'i teknik direktör olarak getirdi. Biçer, daha önce Altay'ı 2. Lig'e çıkarmıştı. Altay ayrıca transfer yasağı nedeniyle tecrübeli oyuncularını kaybetmeye devam ediyor.

Altay, Yusuf Şimşek\'in yerine Cüneyt Biçer\'i teknik direktör olarak atadı
30.01.2024 - 10:00,
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İZMİR,

1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Altay'da geçen hafta istifa eden Yusuf Şimşek'in yerine teknik direktörlük görevine Cüneyt Biçer'in getirildiği açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar sonucunda profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlük görevine 2016-17 sezonunda teknik direktörümüz olarak takımımızı bir üst lige çıkarma başarısını gösteren Sn. Cüneyt Biçer getirilmiştir. Teknik direktörümüz Cüneyt Biçer ve ekibine yeni görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Altay, teknik direktör Cüneyt Biçer yönetiminde 2016-17 sezonunda 3'üncü Lig'de Play-Off birincisi olarak 2'nci Lig'e yükselmişti. Altaylı olmasıyla bilinen Cüneyt Biçer son olarak geçen sezon Elazığspor'da görev yaptı. Tecrübeli teknik adam bir kez de Turgutluspor'un başında 2'nci Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Kötü gidişe bir türlü engel olamayan Altay bu sezon Tuna Üzümcü, Djilali Bahloul, Serkan Afacan ve Yusuf Şimşek'ten sonra 5'inci teknik direktörü ile anlaşma sağlamış oldu.

EREN ERDOĞAN AÇIKLAMASI

Tecrübeli oyuncularının büyük bölümünü elinden kaçıran transfer yasaklısı Altay'da altyapı patentli genç sol kanat Eren Erdoğan'ın 1'inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a transfer olacağı konusundaki iddialar üzerine kulüpten yalanlama geldi. Siyah-beyazlılar, "Futbolcumuz Eren Erdoğan hakkında basında ve sosyal medyada yayınlanan transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" açıklaması yaptı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Altay, Yusuf Şimşek'in yerine Cüneyt Biçer'i teknik direktör olarak atadı - Son Dakika
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