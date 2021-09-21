Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi

Çaykur Rizespor- Altay maçında Erhan Çelenk, alkışlanacak bir harekete imza attı. Rakip futbolcunun sakatlığının ardından mutlak gol pozisyonuna girecek olmasına rağmen topu dışarı atan Çelenk'e Rize tribünlerinden sevgi gösterisinde bulunuldu.

GÖKHAN GÖNÜL DE TEBRİK ETTİ

İlk yarıdaki Altay atağında Baiano ve Erhan Çelenk topa birlikte hareketlendi. Baiano, ceza sahası sol yan çizgisi yakınında baldırı çekince kendini yere bıraktı. Rakibinin sakatlandığını gören Erhan Çelenk, meşin yuvarlakla gole gitmek yerine oyunu durdurdu. Erhan Çelenk'in topu taca atması üzerine tribünlerden Altaylı oyuncuya tezahüratlar yükseldi. Taraftarlar "Helal olsun sana" tezahüratları yaptı, Çaykur Rizesporlu Gökhan Gönül'de oyuncuya sarılarak tebrik etti. Maç daha sonra kaldığı yerden devam etti.