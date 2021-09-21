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Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi - Son Dakika

Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi

21.09.2021 18:59
Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Altay maçına, İzmir ekibinin futbolcusu Erhan Çelenk'in centilmence hareketi damga vurdu. Çelenk topa birlikte hareketlendiği Baiano'nun sakatlanarak kendini yere bırakmasının ardından kaleciyle karşı karşıya kalacak olmasına rağmen topu dışarı gönderdi. Bu hareketin ardından Çaykur Rizespor tribünlerinden "Helal olsun sana" tezahüratları geldi.

Çaykur Rizespor- Altay maçında Erhan Çelenk, alkışlanacak bir harekete imza attı. Rakip futbolcunun sakatlığının ardından mutlak gol pozisyonuna girecek olmasına rağmen topu dışarı atan Çelenk'e Rize tribünlerinden sevgi gösterisinde bulunuldu.

GÖKHAN GÖNÜL DE TEBRİK ETTİ

İlk yarıdaki Altay atağında Baiano ve Erhan Çelenk topa birlikte hareketlendi. Baiano, ceza sahası sol yan çizgisi yakınında baldırı çekince kendini yere bıraktı. Rakibinin sakatlandığını gören Erhan Çelenk, meşin yuvarlakla gole gitmek yerine oyunu durdurdu. Erhan Çelenk'in topu taca atması üzerine tribünlerden Altaylı oyuncuya tezahüratlar yükseldi. Taraftarlar "Helal olsun sana" tezahüratları yaptı, Çaykur Rizesporlu Gökhan Gönül'de oyuncuya sarılarak tebrik etti. Maç daha sonra kaldığı yerden devam etti.

Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler Helal olsun sana tezahüratıyla inledi

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Son Dakika Spor Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler 'Helal olsun sana' tezahüratıyla inledi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi - Son Dakika
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