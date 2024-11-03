Altekma, Akkuş'u 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Altekma, Akkuş'u 3-0 Mağlup Etti

Altekma, Voleybol Efeler Ligi'nde Akkuş Belediyespor'u 3-0'lık skorla geçti.

03.11.2024 16:17
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Salon: Akkuş

Hakemler: Burhan İlhan, Sezay Şahin

Akkuş Belediyespor: Masliev, Ali Eren Öztürk, Mitrasinovic, Didovic, Hakan Polat, Berkün Eber Üstündağ (Ali İhsan Heper, Berkay Yavuz, Burhan Zorluer)

Altekma: Buculjevic, Bahov, Gülhan Emir Pınar, Suarez, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş ( Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Eray Kursav)

Setler: 21-25, 20-25, 17-25

Süre: 81 dakika (28, 31, 22)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Altekma, deplasmanda Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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