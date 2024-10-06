Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Yasin Okumuş, Ferhat Büyükpamukçu
Altekma: Buculjevic, Bahov, Gülhan Emir Pınar, Suarez, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş ( Arda Kara, Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı)
Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Franck, Ertuğrul Gazi Metin (Abdulsamet Yalçın, Gökçen Yüksel, Ulaş Onur Topbaşlı, Emir Kaan Öztürk, Can Koç)
Setler: 25-22, 25-27, 22-25, 25-18, 15-13
Süre: 137 dakika (30, 33, 27, 27, 20)
SMS Grup Efeler Ligi ilk haftasında iki İzmir ekibinin mücadelesinde Altekma, Arkas Spor'u 3-2 yendi.
Son Dakika › Spor › Altekma, Arkas Spor'u 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika
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