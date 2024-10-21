Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu
Altekma: Buculjevic, Dimitrii, Emir Pınar Gülhan, Gutierrez, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş ( Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Mehmet Boğaçhan Zambak, Özgür Karababa)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Arda Bostan, Morales, Fatih Eren Uğur, Abreu, Panou, Yiğit Yıldız ( Umut Özdemir, Yunus Emre Erşahin, Emre Berat Fırat, Erhan Hamarat, Muhammet Ertuğrul, Gökhan Çatal)
Setler: 25-19, 25-23, 22-25, 33-31
Süre: 135 dakika (27, 30, 32, 46)
SMS Grup Efeler Ligi'nde 3. haftanın kapanış karşılaşmasında Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Altekma Bursa'yı 3-1 Yenerek Galip Geldi - Son Dakika
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