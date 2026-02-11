Altekma, CEV Kupası'nda Zalau'yu 3-2 Yendi

Voleybol CEV Erkekler Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Romanya'nın SCM Zalau ekibine konuk olan Altekma, rakibini 3-2 mağlup etti.

Zalau Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setini Rumen ekibi 25-19 önde tamamlarken, ikinci seti 25-11 kazanan Altekma durumu 1-1'e getirdi.

SCM Zalau, üçüncü setten 25-18'lik skorla üstün ayrılırken dördüncü seti 25-22 kazanan Altekma, maçı karar setine taşıdı. Bu sette rakibine 15-12 üstünlük sağlayan İzmir ekibi, turu geçmek için avantaj elde etti.

Eşleşmenin rövanşı 18 Şubat Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. Altekma, her türlü galibiyette turu geçecek.