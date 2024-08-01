Altekma, Emir Pınar ile yeniden anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Spor

Altekma, Emir Pınar ile yeniden anlaşmaya vardı

Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Altekma, altyapı patentli olan orta oyuncu Emir Pınar'la yeniden anlaşmaya vardığını açıkladı. İzmir ekibi, geçtiğimiz sezon önemli bir rol oynayan ve takımda 5 yıldır bulunan Emir Pınar'ın çok yönlü bir oyuncu olduğunu belirtti ve yeni sezon için başarılar diledi.

01.08.2024 10:57
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Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Altekma, altyapı patentli olan orta oyuncu Emir Pınar'la yeniden anlaşmaya vardığını açıkladı.

Bir yıl aradan sonra yeniden Efeler Ligi'ne geri dönen Altekma, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Dış transferde birçok oyuncuyu bünyesine katan İzmir ekibi, iç transferde de geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonlukta önemli bir role sahip olan ve altyapıdan yetişip 5 yıldır takımda bulunan 23 yaşındaki 1.97'lik orta oyuncu Emir Pınar'la yeniden anlaşmaya vardı. Bu transferle ilgili açıklamada bulunan Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, Emir Pınar'ın çok yönlü bir oyuncu olduğunu belirterek, "Emir'i zaman zaman pasör çaprazı olarak zaman zaman ise orta oyuncu olarak kullandık ve iyi verim aldık. Çalışmayı seven, takım ruhuna inanan ve uzun yıllardır birlikte olduğumuz Emir'e güzel bir sezon diliyor, Altekma ile yeni başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, Pınar, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altekma, Emir Pınar ile yeniden anlaşmaya vardı - Son Dakika

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